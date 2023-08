L'Inter piomba su Scamacca, Roma beffata?

Sorpasso inaspettato e fastidi in casa Roma. Su Scamacca da tempo corteggiato e desideroso di vestire giallorosso è piombata l’Inter che mette a rischio l’arrivo dell’attaccante alla corte di Mou.

La trattativa della Roma

Scamacca (1999) è da tempo il prescelto della Roma per essere l’attaccante giallorosso per la stagione 2023/2024. Il club giallorossa ha l’accordo col calciatore e sta trattando col West Ham proprietario del cartellino. La lunga trattativa fra giallorossi e Hammers ha visto Tiago Pinto lavorare ai fianchi gli inglesi che inizialmente intendevano privarsi del centravanti solo in caso di cessione a titolo definitivo. La mediazione del portoghese ha portato i londinesi ad accettare il prestito oneroso con le parti in discussione per quanto riguarda l’obbligo che scatterebbe a determinate condizioni (su tutte la qualificazione in Champions League) per una cifra totale di poco più di 20 milioni di euro.

Arriva l’Inter

Come un fulmine a ciel sereno sulla trattativa è piombata l’Inter di Inzaghi. I nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto subito 22 milioni di euro più bonus (circa 3 milioni di euro). Una formula che piace molto al West Ham al contrario del prestito scelto dalla Roma.

La posizione di Scamacca

Scamacca ha pubblicamente dichiarato di aspettare la Roma sua squadra del cuore. Il centravanti in queste settimane ha lanciato più messaggi ai giallorossi che hanno portato alle lunghe la trattativa col West Ham. L’attaccante di Fidene attende sviluppi e la Roma è la sua priorità ma se in tempi brevi la situazione fra giallorossi e inglesi non si sbloccasse, il calciatore pur di lasciare la Premier League potrebbe accettare i nerazzurri e raggiungere l’amico Frattesi, altro vecchio pallino della Roma.