Scamacca forza col West Ham: il centravanti vuole solo la Roma

Gianluca Scamacca vede soltanto la Roma. L’attaccante ogni giorno fa un passo in più per tornare a Trigoria e la fumata bianca sembra destinata ad arrivare. Ultima mossa del centravanti arrivata dai social.

Il gesto di Scamacca

Sui social Scamacca ha lanciato un altro segnale alla Roma. L’attaccante ha cancellato dal suo profilo Instagram qualsiasi riferimento al West Ham lasciando soltanto la dicitura atleta. Ennesimo messaggio del centravanti che dimostra ancora una volta come nella sua testa ci sia solo la Roma.

Le parole

Il gesto di Scamacca fa seguito alle parole al miele spese per la Roma qualche settimana fa in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’attaccante ha parlato della sua fede calcistica giallorossa riconosciuta e che vuole seguire il cuore e quindi vestire la maglia della Roma. Ma non solo, in un passaggio Scamacca ha parlato di sognare di essere allenato di Mou e di aver parlato e scherzato con capitan Pellegrini per quanto riguarda il trasferimento.

La trattativa

La Roma è in piena trattativa con il West Ham. Gli Hammers che inizialmente avevano detto no al prestito, nelle ultime settimane anche per la forzatura del giocatore che vuole solo la Roma, hanno accettato l’idea di lasciar partire Scamacca in prestito. Tiago Pinto sta per mettere sul piatto un prestito oneroso di circa 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro e che scatterebbe in automatico in caso di qualificazione in Champions League dei giallorossi. Si discute ancora su un altro bonus, ovvero di far scattare il riscatto in base alle presenze di Scamacca.