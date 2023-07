Calciomercato Roma: per il centrocampo pressing su Renato Sanches

Se Gianluca Scamacca è l’obiettivo numero uno per l’attacco della Roma 2023/2024 per il centrocampo si punta dritto a Renato Sanches portoghese in uscita dal Paris Saint-Germain.

Sanches primo nome

Renato Sanches è obiettivo concreto e più fattibile per rafforzare il centrocampo della Roma. Il centrocampista classe 1997 è stato messo alla porta dal Psg che non lo ha nemmeno convocato per l’ultima amichevole motivando l’esclusione per un problema fisico. Il calciatore non rientra nei piani di Luis Enrique e il portoghese sta cercando una nuova sistemazione.

La trattativa

C’è ancora distanza fra Psg e Roma per il trasferimento di Renato Sanches legato ai francesi fino al 2027. Tiago Pinto punta a prendere il calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre il Psg vorrebbe monetizzare subito. I buoni rapporti fra i due club però puntano verso una conclusione positiva dell’affare in un Wijnaldum bis. Altro tassello importante e da non sottovalutare nella trattativa è quello che Sanches è gestito dalla stessa agenzia di Mourinho.

Sfuma Sabitzer

Renato Sanches è il nome rimasto nella lista di Tiago Pinto dopo che è sfumato Sabitzer. L’austriaco infatti era uno dei nomi accostati alla Roma e per cui i giallorossi avevano sondato il terreno col Bayern Monaco. L’ex Manchester United ha però deciso di restare in Bundensliga e ha firmato col il Borussia Dortmund. Più defilato il profilo di Dominguez del Bologna che non scalda gli animi a Trigoria, molto difficile anche De Paul che gode però della sponsorizzazione di Paulo Dybala. McTominay del Manchester United piace tantissimo a Mourinho.