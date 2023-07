Calciomercato Roma: Renato Sanches alla Wijnaldum, il Psg offre il portoghese

La Roma continua a provarci per Davide Frattesi. La trattativa col Sassuolo non è facile, va avanti da più di una stagione e allora il club giallorosso studia altre soluzioni. Fra queste è in tendenza a Trigoria il nome di Renato Sanches.

Frattesi complicato

Più il tempo passa più si complica la pista Frattesi. La Roma insegue il ragazzo di Fidene già dalla scorsa stagione quando aveva l’accordo col giocatore (quinquennale da 2 milioni di euro a stagione) ma la distanza fra neroverdi e giallorossi è ancora alta. Le parole di Frattesi in una recente intervista non lasciano sperare (il centrocampista parlava di scelte di cervello intese che vadano bene alla società e non di cuore visto che lui correrebbe a Trigoria, ndr). In più la concorrenza per il calciatore è aumentata in maniera esponenziale in questa finestra di mercato con Inter e Milan in prima fila, per la gioia del ds Carnevali che alza sempre più il prezzo.

Spunta Renato Sanches

L’alternativa a Frattesi più che individuata da Tiago Pinto è stata proposta al dirigente lusitano e si chiama Renato Sanches, centrocampista portoghese 25 anni del Paris Saint-Germain. Giocatore dinamico e forte fisicamente, per caratteristiche si sposa bene col centrocampo fisico che vuole Mourinho anche se resta qualche dubbio sul calciatore. Sanches infatti è in cerca di rilancio dopo l’esperienza non positiva a Parigi 27 presenze e 2 gol e i parigini l’hanno messo nella lista dei partenti. Renato Sanches dopo l’ottimo avvio di carriera al Benfica non mantenuto le aspettative al Bayern Monaco prima e sotto la Torre Eiffel dopo, nel mezzo le esperienze con Swansea e Lille.

L’operazione

Gli ottimi rapporti fra la dirigenza del Psg e i Friedkin hanno visto i parigini proporre alla Roma Renato Sanches (contratto in scadenza nel 2027). Il Psg ha aperto al prestito ma il nodo resta l’ingaggio. Il portoghese a Parigi guadagna 6,5 milioni di euro a stagione, cifra fuori portata per le casse giallorosse. Le due società sono a lavoro per un'operazione alla Wijnaldum con i francesi che dovrebbero pagare una parte dello stipendio del centrocampista. In caso di disponibilità da parte del club parigino la trattativa potrebbe decollare. Da non sottovalutare nemmeno il lavoro di Mendes agente del calciatore ma anche di Mourinho.