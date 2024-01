Belotti e Kumbulla ai saluti: le ultime operazioni di Tiago Pinto

Dopo aver ufficializzato Angelino, secondo acquisto del mercato giallorosso, Tiago Pinto sta ultimando le ultime operazione da ds romanista prima di lasciare Trigoria. Due sono i nomi caldi in uscita in casa Roma: Belotti e Kumbulla.

Belotti-Fiorentina, fumata bianca vicina

Andrea Belotti è sempre più vicino al trasferimento alla Fiorentina. L’operazione inizialmente partita come base per lo scambio con Ikonè, sta proseguendo senza l’inserimento dell’esterno francese. Il Gallo sempre con meno spazio (non è nemmeno sceso in campo nella vittoria di Salerno) ha detto sì al trasferimento in Viola e ora le due società stanno limando gli ultimi dettagli. Belotti è pronto a trasferirsi a Firenze con la formula del prestito oneroso fino a giungo e riducendosi l’ingaggio.

Kumbulla neroverde

Su Kumbulla in ripresa dopo la rottura del crociato dello scorso anno c’è forte il Sassuolo. Il difensore albanese non ha ancora esordito in questa stagione e il cambio modulo apportato da De Rossi limita di molto il suo minutaggio. I neroverdi hanno superato la concorrenza di Udinese e Genoa, e il giocatore ha detto sì al trasferimento. Il difensore si trasferirà con la formula del prestito secco fino a giugno.

Uscite necessarie

Le uscite di Belotti e Kumbulla, aggiunte a quella di Vina tornato in Sud America, serviranno alla Roma per inserire nella lista Uefa i nuovi arrivati. Da Angelino a Huijsen, ma anche Azmoun tenuto fuori nella prima parte di stagione. Inoltre adesso la Roma potrà dare l’assalto a un esterno. Bernadeschi si è proposto, ma l’obiettivo principale resta Baldanzi dell’Empoli.