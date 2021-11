AS Roma, le parole di Pinto annunciano un mercato senza grandi colpi

La Roma ha bisogno di tempo. Questo è un messaggio ormai assodato e fatto proprio dai giallorossi viste le parole di Mourinho e Pinto. Lo Special One però continua a ripetere, a parole e con i fatti, di aver bisogno di rinforzi, il general manager giallorosso però non sembra intenzionato a grandi colpi per gennaio.

Mercato senza colpi

Tiago Pinto nella lunga intervista rilasciata a Sky ha detto senza troppi giri di parole: "Non faremo un istant team e Mourinho ne è consapevole". Niente colpi importanti, niente nomi di un certo spessore dunque per la Roma a gennaio. Ecco allora che si allontana Zakaria tanto inseguito in estate e che avrebbe fatto molto comodo alla mediana giallorossa. Pinto poi rimarca, come a voler convincere tutti dell'alto valore della rosa della Roma parlando di Pellegrini, di Ibanez che stranamente non va in nazionale (quella brasiliana, ndr), di un El Shaarawy rinato dalla cura Mou o di Borja Mayoral rilanciato in Conference. In realtà lo spagnolo era stato messo in tribuna da Mourinho e rigettato nella mischia più per necessità che per vera e propria fiducia, tantoché nelle gerarchie dell'attacco romanista, Mou gli preferisce il giovane Felix della Primavera.

Proprio la Primavera romanista per Pinto può essere un buon serbatoio per la Roma del futuro visto "il grande lavoro di Mourinho coi giovani". Ed ecco che vengono citati Felix, Tripi, Missori e Volpato.

Mourinho e il mercato

Mourinho, che secondo Pinto è allineato al pensiero di un mercato di gennaio senza botti, da canto suo ha delle richieste per la società. Il tecnico portoghese e non è un mistero vuole un centrocampista in mediana. Qualcuno che possa far rifiatare Veretout o Cristante, ma che anzi alzi il livello, un profilo internazionale. Loftus–Cheek del Chelsea, Winks del Tottenham, Douglas Luiz dell’Aston Villa i sogni di Mou che però potrebbero restare tali. Oltre al centrocampista, lo Special One cheide rinforzi in difesa: un terzino destro (nome in auge è quello di Bereszynski 29 anni della Sampdoria), nella rosa attuale c'è solo Karsdorp visto che il tecnico non vede proprio Reynolds e un altro centrale viste le poche garanzie offerte da Smalling (sul piano fisico) e Kumbulla.

Richieste di Mourinho che però cozzano con le parole di Pinto che non ha mai avuto dubbi (insieme a società e allenatore) sul fatto di non voler fare un instant team.