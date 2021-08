Roma-Juve: duello di mercato per Witsel. Ma prima c'è da risolvere la grana Pastore

In questi ultimi sei giorni di calciomercato l'obiettivo della Roma è quello di regalare a Mourinho un centrocampista di qualità. Per questa ragione la dirigenza giallorossa sta sondando la pista Axel Witsel del Borussia Dortmund.

Roma-Juve per Witsel

Per il 32enne centrocampista belga c'è però da battere la concorrenza della Juventus, che si è mossa prima della Roma. Tiago Pinto ha chiesto informazioni sul centrocampista che andrà in scadenza con i gialloneri nel 2022. L'ostacolo dei 7 milioni di euro di ingaggio del calciatore, sono un ostacolo che la Roma può aggirare grazie al Decreto Crescita. Vivo dunque il duello Roma-Juventus per Witsel che dopo le esperienze in Russia, Portogallo, Cina e Germania potrebbe approdare in Serie A.

La Roma resta però sempre vigile su Zakaria del Borussia Mönchengladbach.

Roma, caso Pastore

Per affondare il colpo sul centrocampista da regalare a Mourinho, Tiago Pinto deve prima liberarsi dei pesanti ingaggi degli esuberi in casa Roma. Fra questi il caso che fa discutere è quello di Javier Pastore (32 anni). Il Flaco è legato alla Roma fino al 2023 ma sta trattando con la dirigenza giallorossa per la rescissione del contratto. Arrivato nella Capitale nell'era Monchi (stagione 2018/2019), l'argentino ha disatteso le aspettative totalizzando in tre annate soltanto 4 gol in 37 partite. Fa da contraltare a questi numeri, i 4,5 milioni di euro di ingaggio che percepisce l'ex Palermo.

Negli ultimi giorni i rapporti fra il centrocampista e la dirigenza giallorossa sono arrivati ai minimi termini. Il motivo è la presenza non autorizzata dalla Roma, di Pastore alla presentazione del Paris Saint-Germain, sua ex squadra. Proprio durante la presentazione degli acquisti del club francese, la Roma scendeva in campo nell'amichevole contro il Raja Casablanca. Il comportamento dell'argentino non è andato giù alla Roma.

Le parti stanno trattando la rescissione, ma ci sono delle frizioni. Pastore chiede alla Roma il pagamento di un anno di contratto, mentre la società capitolina è disposta solo a dar via gratis il cartellino del calciatore.