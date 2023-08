Calciomercato Roma, ecco il doppio colpo dal Psg. Le cifre

José Mourinho può sorridere. La Roma ha chiuso il doppio colpo dal Psg. Praticamente chiuse le trattative per Renato Sanches e Leandro Paredes, con i due centrocampisti che saranno nelle prossime ore nella capitale (al più tardi mercoledì 16 ). Diverse, però, le modalità d'acquisto con il portoghese che arriverà in prestito con un obbligo di riscatto condizionato (le parti stanno limando proprio gli ultimi dettagli relative alle condizioni per il riscatto).

Paredes, invece, arriva a titolo definitivo per una cifra di 2,5 milioni di euro più bonus (operazione alla pari con l'addio di Matic) più il 30% sulla futura rivendita che andrà al Psg. Fondamentale nell'acquisto di Paredes anche il ruolo di Paulo Dybala, assieme al quale ha vinto il Mondiale con l'Argentina.

L'attaccante

La Roma adesso non vuole mollare la presa per Marcos Leonardo, contro il quale il Santos ha minacciato di adire le vie legali se non riprenderà ad allenarsi. Così per sbloccare la situazione è arrivata in Brasile, proveniente da Parigi, l'agente Rafaela Pimenta che fa da intermediario in questa trattativa e ora parlerà con la dirigenza del club del litorale paulista.

Oltre all'attuale centravanti del Santos, la Roma vorrebbe arrivare anche a Duvan Zapata e insiste sulla formula secondo cui l'obbligo di riscatto scatterebbe al raggiungimento del 40% delle possibili presenze stagionali. Una soluzione non gradita nè all'Atalanta nè che al giocatore, il quale vorrebbe essere certo di sposare definitivamente la causa giallorossa.