Roma, dall'Ostiamare arriva Tommaso Barrotta

Tommaso Barrotta è passato dall'Ostiamare alla Roma Under 17. Il giovane classe 2005 giocherà la stagione 2021/2022 con la squadra giovanile giallorossa

Tommaso Barrotta è un nuovo calciatore della Roma Under 17. L'affare era stato chiuso da mesi, ma soltanto nella giornata di mercoledì 1 settembre, la Roma tramite i suoi canali social ha presentato il nuovo acquisto delle giovanili giallorosse.

Tommasso Barrotta passa alla Roma

Classe 2005, capace di ricoprire i ruolo di centrocampista Tommaso Barrotta proviene dall'Ostiamare. L'ex centrocampista biancoviola è finito nel mirino della Roma, grazie al suo impegno quotidiano all'Anco Marzio.

L'operazione rende orgogliosa l'Ostiamare. Il Direttore Generale del club biancoviola Luigi Baioni ha dichiarato: "Abbiamo seguito costantemente la sua evoluzione calcistica, per poterlo lanciare nei professionisti, come cerchiamo sempre di fare con tutti i nostri ragazzi. Grazie Tommaso di essere stato con noi, e auguri da tutti noi per un futuro ricco di soddisfazioni".