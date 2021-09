Roma, il Marsiglia vuole Nzonzi

Steven Nzonzi è rimasto alla Roma al termine del mercato estivo. Il francese ha rifiutato tutte i possibili trasferimenti pur di restare a Trigoria, anche se inserito nella lista degli esuberi e dunque fuori rosa.

Marsiglia su Nzonzi

Il campione del mondo 2018 con la Francia, ha rifiutato anche un ritorno in patria al Marsiglia. L'Olympique di Sampaoli però si è rifatta sotto per il mediano. La Roma non farà nulla per trattenere il suo centrocampista che con il suo ingaggio (oltre tre milioni netti) pesa gravemente sulle casse giallorosse. Al momento non c'è nulla di concreto, ma la Roma spera visti anche i buoni rapporti con il Marsiglia che in estate ha prelevato dal club capitolino il turco Cengiz Under e il portiere spagnolo Pau Lopez.

I numeri di Nzonzi alla Roma

Nzonzi, classe 1988, è arrivato alla Roma nel 2018 dal Siviglia per 26 milioni di euro più quattro di bonus. Con la maglia della Roma Nzonzi ha collezionato 39 presenze e un gol.