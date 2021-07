La Roma formula una nuova offerta all'Arsenal per Xhaka

La Roma ha alzato la sua precedente offerta all'Arsenal per Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero è disposto ad abbassarsi l'ingaggio pur di vestire giallorosso

Granit Xhaka e la Roma sono più vicini. I giallorossi hanno alzato l'offerta fatta all'Arsenal per il centrocampista svizzero protagonista con la nazionale elvetica ad Euro 2020.

La nuova offerta della Roma per Xhaka

La nuova proposta giallorossa è di 17,5 milioni di euro (15 cash più 2,5 di bonus). La precedente era di 16 milioni di euro. L'offerta del club capitolina è salita grazie all'intervento di Xhaka. Infatti il centrocampista ha deciso da tempo di lasciare l'Arsenal per andare nella Capitale, e per questo ha deciso di ridursi l'ingaggio. Il calciatore ha un accordo con la Roma per un quadriennale a 2,5 milioni di euro a stagione.

L'Arsenal ancora non cede. Il club inglese in prima battuta chiedeva 22 milioni di euro, ma a 20 l'affare si potrebbe chiudere. La Roma non vuole arrivare a quella cifra, visto anche la volontà del calciatore di vestire giallorosso nella prossima stagione.

Un ulteriore aiuto alla Roma, in caso di un altro sforzo economico per Xhaka, potrebbe arrivare dalle cessioni di Justin Kluivert e Robin Olsen destinati rispettivamente al Nizza e al Lille campione di Francia.