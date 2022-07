Roma: il punto sulla difesa: chi arriva, chi parte

La difesa è il reparto che la Roma sta trattando di meno perchè quello che non necessita di veri e proprio rinforzi importanti. I giallorossi infatti valutano delle occasioni ma non affonderanno per un grande colpo senza un'uscita.

Chi resta, chi può partire

Mancini e Smalling sono ssolutamente considerati incedibili dalla Roma. Il primo ha rinnovato fino al 2027 e ha ricevuto un notevole aumento di ingaggio, il secondo è il perno della difesa di Mourinho (anche per lui si studierà il rinnovo a mercato chiuso). Non sono fra i cedibili ma si valuteranno le offerte per Ibanez ('98) e Kumbulla (2000). Per entrambi non sono arrivate offerte ufficiali anche se il brasiliano piace molto in Spagna e in Inghilterra, con la Roma che lo valuta circa 30 milioni, l'albanese era in ottica Torino ed è valutato 20 milioni di euro. Una loro uscita finanzierebbe un ingresso. Mou comunque gradirebbe confermare il pacchetto difensivo della scorsa stagione magari con l'inserimento low cost e senza fretta di un mancino puro.

Capitolo a parte per Matias Vina ('97), che ha deluso nella scorsa stagione e che ha continuato il suo andamento negativo anche in ritiro dove è stato utilizzato col contagocce da Mou. L'uruguaiano chiuso sulla fascia sinistra dal tandem Spinazzola-Zalewski, è stato provato con risutlati scadenti nel terzetto difensivo. L'ex Palmeiras arrivato lo scorso anno a Trigoria per 13 milioni di bonus è sul mercato (ha collezionato 36 presenze e 2 assist), con la Roma disposta a cederlo anche in prestito ma al momento non c'è nessuna pretendente per l'uruguaiano.

I nomi per la difesa

Sono due i nomi che la Roma sta monitorando per la difesa entrambi mancini. Un giocatore di piede sinistro puro manca infatti nel reparto difensivo gialloross. Il primo nome è quello di Senesi ('97) avversario dei giallorossi nella finale di Tirana di Conference League con la maglia del Feyenoord. Il club di Rotterdam per liberare il proprio capitano però spara alto e chiede 16 milioni di euro (una percentuale sarà girata al San Lorenzo, sua ex squadra), cifra ritenuta eccessiva dalla Roma per un giocatore in scadenza nel 2023, con i giallorossi disposti ad arrivare al massimo a 10 milioni.

L'altro nome seguito dai giallorossi è quello di Zagadou, francese classe '99, svincolato dal Borussia Dortmund. La Roma ha avuto dei contatti con l'entourage del difensore, ma a Trigoria c'è molta perplessità sul calciatore. Zagadou infatti nonostante la giovane età è stato spesso vittima di infortuni che ne hanno condizionato di parecchio il rendimento. Il suo ingaggio si agirerebbe non oltre i 2 milioni di euro ma i dubbi di natura fisica frenano la Roma. In Germania ha giocato 91 partite in 4 anni, saltandone più di 80.

.