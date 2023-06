Movimenti in difesa per la Roma: via Ibanez, dentro Ndicka

La Roma si muove sul mercato. Una situazione non semplice per i giallorossi senza gli introiti della Champions League, e quindi il tempismo sarà un fattore importante per costruire la squadra della prossima stagione. Diversi movimenti si registrano nella difesa giallorossa fra conferme, partenze e nuovi arrivi.

Le conferme

Le conferme si chiamano Mancini, protagonista negativo a Budapest, e Smalling. L’italiano è il vicecapitano della squadra una vera bandiera, l’inglese dopo tanti tentennamenti ha deciso di rinnovare. Infatti il difensore aveva tante offerte in Italia e in Europa ma ha deciso di rinnovare il suo contratto con la Roma, in scadenza il prossimo 30 giugno. Smalling è pronto a firmare fino al 2025. Confermato anche Kumbulla che complice l’infortunio, non ha richieste sul mercato.

Le uscite

In partenza ci sono Llorente e Ibanez. Il primo arrivato a gennaio resterebbe volentieri a Roma e il club lo tratterebbe ma il riscatto chiesto dal Leeds è troppo alto (18 milioni di euro). La Roma chiederà un forte sconto al club inglese o punterà al rinnovo del prestito considerato che gli inglesi sono retrocessi in Championship. Ibanez invece è destinato a partire. Il brasiliano autore di una stagione di alti e bassi (vedi i due derby) è il giocatore individuato dalla società per fare cassa visto anche l’infortunio di Abraham (ritorno nel 2024). La Roma punta ad incassare dalla cessione del brasiliano circa 30 milioni di euro, su di lui ci sono diverse squadre inglese mentre in Spagna non dispiace a Simeone e all’Atletico Madrid.

In arrivo

In arrivo a Trigoria c’è Ndicka. Il difensore francese classe 1999, alto 192 cm, si libererà a zero dall’Eintracht Francoforte ed è pronto a firmare con la Roma un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Mancino puro Ndicka si sistemerà al fianco di Smalling e all’occorrenza può agire da terzino sinistro. Con la maglia dell’Eintracht Francoforte ha collezionato 170 presenze (anche in Europa League e Champions League) e vinto l’Europa League 2022.