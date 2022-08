Post Wijnaldum: nel mirino di Mou due ex giallorossi e non solo. I nomi per il centrocampo della Roma

L'infortunio di Wijnaldum sta spingendo la Roma nuovamente sul mercato alla ricerca di un nuovo centrocampista in sostituzione dell'olandese. Sono tanti in nomi sulla lista di Tiago Pinto, fra questi anche quelli di due ex giallorossi: Paredes e Nainggolan.

L'infortunio di Wijnaldum

Wijnaldum si è infortunato nella rifinitura della vigilia di Roma-Cremonese, partita che l'olandese avrebbe potuto giocare da titolare. Il capitano dell'Olanda ha riportato in allenamento la frattura composta della tibia che vuol dire ritorno in campo, con la Roma, nel 2023. Il giocatore in queste ore sta decidendo, col supporto dello staff sanitario della Roma, del Psg e dell'Olanda se operarsi o scegliere la via conservativa per tentare un recupero in extremis, seppur difficile, per il Mondiale. Di certo è che Mou lo riavrà a disposizione nel 2023. Ad oggi lo Special One per il centrocampo può contare soltanto su Pellegrini, Cristante, Matic e Bove.

Paredes e Nainggolan

I nomi che stuzzicano l'ambiente giallorosso sono quelli di due ex: Paredes ('94) e Nainggolan ('88). Il primo è un regista ed è in uscita dal Psg (contratto fino al 2024). Sull'argentino da tempo c'è la Juventus e quindi la Roma dovrà duellare sul mercato per convincere il calciatore che ha già vestito la maglia giallorossa 54 volte fra il 2014 e il 2017. Il Psg e la Roma sono in ottimi rapporti (Wijnaldum è di proprietà dei francesi) e questo potrebbe facilitare la trattativa sulla formula del prestito con obbligo di riscatto. Il "Ninja" che è in forza all'Anversa è la suggestione di mercato romanista ed è il nome che più scaldo la tifoseria giallorossa. "Così mi emoziono" ha commentato il belga rispondendo ad uno dei tanti messaggi sui social dei tifosi romanisti che lo stanno contattando per tornare nella Capitale. Il calciatore si è offerto alla Roma che sta valutando. Per riportarlo a Trigoria servirà un cifra simbolica (non più di 2 milioni di euro) visto che il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023 con il club belga. Il Ninja sarebbe felice di chiudere la carriera in quella che è stata la sua casa dal 2014 al 2018 (203 presenze e 33 gol) e dove ha espresso il suo miglior calcio. Indiscrezioni di mercato parlano anche dell'ex Strootman ('90) offerto dal Marsiglia ma la Roma ha scartato l'olandese.

Gli altri nomi

La lista di Tiago Pinto è lunga e i nomi sono tanti. A Trigoria sta tornando di moda Zakaria ('96) della Juventus. Il centrocampista svizzero è stato inseguito dai giallorossi per diversi mesi ma poi scelse i bianconeri. Adesso il nazionale svizzero è messo sul piatto dei sacrificabili della Juve e la Roma monitora la situazione. I giallorossi seguono con attenzione anche Tameze ('94) del Verona (e che può giocare anche nella difesa a 3) e Lukic ('96) del Torino. Piste però complicate perchè la Roma punta al prestito secco. L'austriaco Grillitsch (27 anni), economicamente sarebbe quello più vantaggioso perchè svincolato ed è seguito dagli agenti di mercato capitolini da tempo. Saul (27 anni) dell'Atletico Madrid resta una suggestione causa ingaggio elevato. Bakayoko ('94) del Milan in prestito del Chelsea non infiamma. Occhi puntati su Allan ('91) e Nandez ('95) rispettivamente in forza all'Everton e Cagliari vecchi pallini di mercato dei giallorossi. In Premier League piace Winks ('96) in uscita dal Tottenham che Mourinho conosce bene avendolo allenato ai tempi degli Spurs. A Trigoria monitorano sempre Frattesi ('99) con cui c'è l'accordo per un quinquennale da 2 milioni di euro, ma le richieste di oltre 30 milioni di euro del Sassuolo frenano la trattativa.