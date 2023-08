Calciomercato Roma: Mou saluta Ibanez sui social

Giornate decisive per il mercato della Roma. Il club giallorosse è ancora alla ricerca di un attaccante e allo stesso tempo valuta anche delle uscite. Certa quella di Ibanez salutato da Mou sui social.

Ibanez in Arabia

Roger Ibanez (1998) è un ex giocatore della Roma. Dopo l’interessamento del Nottingham Forest, sul brasiliano è piombato l’Al-Ahli che ha messo sul piatto 35 milioni di euro (25 milioni subito+10 di facili bonus) e al giocatore 8 milioni di euro a stagione. A confermare la cessione di Ibanez è Mourinho che sul suo profilo Instagram ha postato una foto col difensore con questo messaggio: "Sii felice garoto. So che ti mancherò. Grazie per la tua ultima maglia. Ora potete pagare una cena come si deve a me al mio staff. Godetevi l'Arabia Saudita". Lo Special One poi aggiunge una battuta per i tifosi della Roma: "Scommetto che quando hai visto la foto hai pensato che fosse un nuovo giocatore giocatore".

I soldi della cessione di Ibanez, 9 gol in 149 presenze, che ha diviso i tifosi, saranno reinvestiti dalla Roma per l'attacco.

Marcos Leonardo prima scelta

Marcos Leonardo (2003) è la prima scelta della Roma, non di Mourinho. Non è segreto che o Special One vorrebbe Morata con sé ma è stato lo stesso attaccante spagnolo a chiudere le porte ad un suo trasferimento nella Capitale e nonostante la cessione imminente di Ibanez, l’ex Juve resta un sogno. Dopo essersi fatti scappare Scamacca, la pista Marcos Leonardo è diventata più concreta ma per il momento in stand-by. Il Santos chiede circa 20 milioni di euro (bonus compresi) la Roma offre 10 milioni (pagabili in quattro anni) più 8 di bonus. I brasiliani (problemi nell’ambiente fra esonero dell’allenatore e caso Falcao che si è dimesso) chiedono di più e subito. L’attaccante nel frattempo gioca, segna e spinge per il trasferimento e ha iniziato a seguire il club giallorosso sui social. Gli altri nomi che circolano a Trigoria sono Arnautovic (’89) ma servono almeno 3-5 milioni di euro per strapparlo al Bologna, Sanchez (’88) svincolato su cui c’è pure l’Inter. Si segue Nzola (la Fiorentina però sta accelerando) e Daka del Leicester.

Capitolo Matic

Per quanto riguarda Matic (1988) c’è l’interesse del Rennes pronto ad offrire al centrocampista un biennale e alla Roma una cifra fra i 5-7 milioni di euro. Per la Roma sarebbe una plusvalenza importante per un giocatore avanti negli anni, e il centrocampista si assicurerebbe un anno in più (il suo contratto con i giallorossi scade nel 2024) di carriera in un campionato di prima fascia. Senza forzatura del serbo (che al momento non c’è) però non si farà nulla, la Roma a pochi giorni dall’inizio del campionato, nonostante il previsto arrivo di Renato Sanches non intende privarsi di un suo giocatore cardine e uomo spogliatoio e fedelissimo di Mou. E suoi social sono in molti i tifosi della Roma che chiedono la permanenza del centrocampista.