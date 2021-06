Roma, Mourinho corteggia Saka. Colpo in arrivo dall'Arsenal?

José Mourinho impegnato come commentatore di Euro 2020, ha fatto diversi complimenti a Saka dell'Arsenal. L'esterno inglese da tempo interessa alla Roma

La Roma è alla ricerca del colpo di mercato. La dirigenza cerca giocatori giovani di belle speranze per avviare un progetto importante con a capo José Mourinho.

L'ultimo giocatore finito nel mirino dei giallorossi, è l'inglese Bukayo Saka.

"Giovane con esperienza"

A lanciare l'amo è stato proprio lo Special One, impegnato come commentatore ad Euro 2020. In vista dell'ottavo di finale fra Inghilterra e Germania, Mou si è espresso positivamente su Saka convocato da Southgate, ma impiegato soltanto nel finale della partita contro la Repubblica Ceca nella fase a gironi.

Il tecnico portoghese ha detto di Saka che nonosante la giovane età ha "già esperienza in grandi club e nel miglior campionato del mondo, che è un bravo ragazzo, molto talentuoso, capace di ricoprire diversi ruoli".

Saka è un esterno, alto o basso, classe 2001, capace di giocare sia a destra che a sinistra, di proprietà dell'Arsenal. I Gunners però per il calciatore chiedono 50 milioni di euro. Una cifra ritenuta davvero esosa per le casse giallorosse.

L'idea della Roma

Tiago Pinto spera di portare Saka a Roma con la formula del prestito oneroso (5-6 milioni di euro) con obbligho di riscatto nella prossima stagione. La trattativa è molto difficile, perchè il club londinese non sembra voler far sconti, e i giallorossi lo sanno bene per la situazione Xhaka.

La soluzione che sta prendendo quota a Trigoria è quella di combinare i due affari, Saka-Xhaka alzando l'offerta e provare a mediare così con le alte richieste dell'Arsenal per i suoi due calciatori.