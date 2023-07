Calciomercato Roma: Dybala chiama un altro campione del mondo

La Roma continua il suo lavoro sul mercato con l’obiettivo di aumentare il tasso di qualità della rosa a disposizione di Mourinho e migliorare il rendimento offensivo della squadra. Fra gli obiettivi dello Special One c’è De Paul.

Roma, cercasi qualità

La Roma ha pagato nella scorsa stagione una qualità di gioco bassa e una grande difficoltà a trovare la via del gol. Oltre all’attaccante con Scamacca, che ha già detto sì alla Roma, in pole position su Morata, i giallorossi cercano qualità in mezzo al campo. Il profilo individuato e che fa impazzire allenatore, dirigenza e piazza è quello di Rodrigo De Paul, è conoscenza della Serie A, ora in forza all’Atletico Madrid.

Piace De Paul

Argentino classe 1994, De Paul piace molto a tutto l’ambiente Roma. Il centrocampista abbina quantità e qualità, gol e assist, ad una grande esperienza internazionale con l’Atletico Madrid ma anche con l’Argentina col quale si è laureato campione del mondo insieme a Dybala. Proprio la Joya è uno degli sponsor del compagno di nazionale. Un profilo perfetto per la Roma di Mourinho chiamata ad una stagione importante dopo la delusione di Budapest della passata annata.

Le difficoltà

Arrivare a De Paul però non è facile. L’Atletico Madrid per liberarsi dell’argentino chiede almeno 40 milioni di euro, cifra fuori portata per i giallorossi. La Roma sta sondando il terreno puntando sul prestito con diritto/obbligo di riscatto, ma anche per la carta Ibanez che in passato interessava non poco Simeone. Per lavorare sulla trattativa sarà necessario però anche uno sforzo del calciatore che dovrebbe rinunciare ai 6 milioni di euro che guadagna a Madrid.

La trattativa per l'argetnino è difficile anche per via delle tante pretendenti in Italia e in Premier League, ma Tiago Pinto seguirà la traccia ancora per qualche giorno cercando di portare il campione del mondo a Trigoria.