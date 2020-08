Calciomercato Roma, il dopo Dzeko arriva dalla Serie A: non solo Milik tra i candidati

La Roma pensa al nuovo Dzeko. L'attaccante bosniaco è sempre più vicino alla Juve ma mancano gli accordi tra i due club e, soprattutto, l'intesa su chi sostituirà l'ex Manchester City. Il nome caldo è quello di Arek Milk, polacco in uscita dal Napoli.

Qualcosa potrebbe sbloccarsi in queste ore. Milik si sarebbe deciso ad accettare le proposte della Roma e a trasferirsi nella capitale. Il silenzio della Juventus potrebbero averlo indotto a decidere in questo senso. Il ds del Napoli Giuntoli è in contatto con la dirigenza romanista per definire quello che, eventualmente, sarà soltanto uno scambio.

Per Milik, la Roma darà al Napoli Under e il giovane Riccardi. Appena Shick invece lascerà la Capitale (direzione Germania, Bayer Leverkusen), la Roma cercherà un'altra punta. Uno dei candidati per la maglia giallorossa può arrivare dalla Fiorentina, si tratta di Dusan Vlahovic.

L'attaccante della Fiorentina, come riporta Il Romanista, si sarebbe offerto alla Roma tramite il suo agente. Il costo del classe 2000 si aggirerebbe intorno ai 25 milioni. Il calciatore viola potrebbe però arrivare anche in prestito, oppure nell'ambito di uno scambio con Florenzi.