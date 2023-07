Calciomercato Roma: centrocampo formato United. In arrivo da Manchester il pupillo di Mou

Dopo aver presentato la nuova maglia targata Adidas, la Roma si rituffa nel mercato. Obiettivo dei giallorossi oltre a quello di cercare un centravanti, è quello di aggiungere muscoli al centrocampo fisico voluto da Mourinho.

Niente Frattesi

Il nome numero uno della Roma delle ultime finestre di mercato era Davide Frattesi (1999). Il centrocampista di Fidene però alla fine è andato all’Inter di Inzaghi. Il centrocampista aveva trovato già la scorsa estate l’accordo con la Roma (2 milioni di euro per cinque anni) ma i giallorossi non sono riusciti a trovare l’accordo con il Sassuolo. Dalla cessione del centrocampista la Roma però intascherà quasi 10 milioni di euro, ovvero il 30% della rivendita del calciatore come accordi precedenti.

Sale McTominay

In risalita ci sono le quotazioni di McTominay del Manchester United. Il centrocampista scozzese classe 1996 piace tanto per la sua fisicità ed è stato lanciato nel grande calcio proprio da Mourinho che lo fece esordire con i Red Devils. Giocatore forte fisicamente, McTominay è un recuperatore di palloni che non disdegna però l’inserimento qualità che manca ai centrocampisti della Roma e che nell’ultima stagione doveva dare Wijnaldum. La Roma sta sondando il terreno per un prestito.

Gli altri

McTominay non è l’unico nome che gira a Trigoria per quanto riguarda il centrocampista. Ai giallorossi è stato offerto Renato Sanches (’97) del PSG. Il centrocampista portoghese, assistito da Mendes procuratore di Mou e Rui Patricio, è in uscita dal club parigino che ha aperto anche al prestito in un’operazione stile Wijnaldum. Ore di riflessioni nella dirigenza giallorossa. Un vecchio pupillo della Roma è l’austriaco Sabitzer (’94) del Bayern Monaco. Il centrocampista è reduce però da una stagione in chiaro e scuro per diversi infortuni al Manchester United dove era in prestito. Sempre dall’Old Trafford spunta Van de Beek (’97), l’olandese offerto dagli inglesi però non entusiasma Mourinho. Dall’Italia invece monitorato lo svincolato Pereyra (32 anni), ex Udinese che chiede poco più di 1 milione di ingaggio e il talento dell'Empoli Baldanzi (2003).