Calciomercato Roma: Marcos Leonardo ai dettagli. Il punto

Non Scamacca ma Marcos Leonardo. Alla fine sembra essere il brasiliano l'attaccante che giungerà, almeno per primo, alla corte di Mourinho. Ore frenetiche per Tiago Pinto che sta per chiudere la trattativa.

La situazione

La Roma ha già l'ok del giocatore che ha dato la sua completa disponibilità al trasferimento. Fra giallorossi e Santos c'è pure l'accordo sulla valutazione dell'attaccante: 18 milioni di euro di cui 10 da versare e 8 di bonus. La distanza sta nella rateizzazione dei pagamenti con Pimenta agente del calciatore e Falcao ex giallorosso e dirigente del club brasiliano al lavoro per limare l'accordo. Nell'ambiente giallorosso c'è ottimismo per la chiusura dell'affare.

Chi è Marcos Leonardo

Classe 2003, Marcos Leonardo è una bella promessa del calcio brasiliano. Giovane, tecnico e veloce con la maglia del Santos ha messo a segno 47 gol in 149 partite col club brasiliano. Astro nascente della Selecao, nell'ultimo mondiale under 20 ha messo a segno ben cinque reti. Il calciatore è stato vicino alla Lazio nelle settimane scorse, ma poi il club biancoceleste virò su Castellanos.

L'altro attaccante

Marcos Leonardo non è stata la prima scelta di Mou. Il portoghese vuole gente pronta e il giovane brasiliano si inserisce nella categoria scommessa e necessità per questo a Trigoria si lavorerà all'arrivo di un altro attaccante. Scamacca resta ancora un obiettivo nonostante ora l'Inter sia avanti col West Ham, mentre nelle preferenze del centravanti c'è sempre la Roma. Il vero sogno di Mou resta però Alvaro Morata ('92) ma i costi dell'operazione sono alti. Difficile da realizzare anche Arnautovic ('89) il Bologna infatti fa muro, Sanchez ('88) svincolato può essere l'occasione last minute ma non è in cima alla lista. Sempre attenzionati Nzola ('96) già nel mirino giallorosso ad inizio estate e Daka ('98).