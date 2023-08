Lukaku alla Roma: cosa manca alla fumata bianca

Continua ad oltranza la trattativa per portare Romelu Lukaku alla Roma. Nonostante la totale fiducia del giocatore, Tiago Pinto frena mantenendo sempre un certo ottimismo. Intanto Mou aspetta il centravanti dopo la sconfitta contro il Verona.

Entusiasmo Big Rom

Lukaku intercettato da un giornale belga mentre assisteva ad un torneo in cui partecipava suo figlio aveva annunciato che sarebbe volato domani (ovvero oggi domenica 27 agosto, ndr) a Roma per firmare con i giallorossi. Frase che ha generato grande entusiasmo fra i tifosi frenati però da Tiago Pinto. Il gm portoghese ha infatti smorzato tutto escludendo l’arrivo dell’ex Inter a Fiumicino in giornata.

La distanza

La trattativa è avviata, c’è ottimismo ma allo stesso tempo distanza fra le parti. Il Chelsea ha abbassato ulteriormente le sue pretese. I Blues infatti avevano chiesto inizialmente un prestito oneroso di 10 milioni di euro, ora ne chiedono 8 e tutto l’ingaggio del giocatore pagato dalla Roma. I giallorossi hanno offerto 5 milioni di euro (bonus compresi) e sono disponibili a pagare lo stipendio del giocatore, che ha promesso a Mou di raggiungerlo presto, ma solo se abbasserà il suo ingaggio dagli attuali 11 milioni di euro a 7.

Nuovi contatti

Nuovi contatti fra la dirigenza del Chelsea e della Roma si terranno oggi dopo lo stop della serata di ieri, con i vertici giallorossi che hanno seguito la partita della squadra di Mourinho sconfitta a Verona. Il nuovo vertice potrà essere quello decisivo per la fumata bianca e quindi per mettere Big Roma a disposizione dello Special One prima della partita del Milan, che i giallorossi affronteranno con appena un punto guadagnato in due giornate.