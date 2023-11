Calciomercato Roma: la mossa giallorossa per trattenere Lukaku

L’impatto di Romelu Lukaku con la Roma è stato devastante. Il belga ha conquistato immediatamente la titolarità a suon di gol e la dirigenza giallorossa è già a lavoro per trattenere l’attaccante anche dopo la scadenza del prestito.

I numeri di Lukaku

Big Roma ha già segnato nove gol con la maglia giallorossa. Fra campionato ed Europa League, l’ex Inter ha collezionato 14 presenze mettendo a segno 6 reti in Serie A e 4 nella competizione europea. Una superiorità fisica e tecnica di Lukaku, insostituibile per Mourinho, che ha girato a vuoto soltanto contro l’Inter e nel Derby. Con Lukaku in campo la Roma ha perso solo contro Genoa, Inter e Slavia Praga.

La richiesta del Chelsea

Lukaku è in prestito alla Roma dal Chelsea. Un prestito secco dal costo di circa 5 milioni di euro senza diritto o obbligo di riscatto, con Big Rom che ha ridotto il suo ingaggio dagli 11 milioni di euro che prendeva a Stramford Bridge agli attuali 7,5 milioni di euro. I londinesi non intendono rinnovare il prestito ma puntano alla cessione definitiva dell’attaccante valutato intorno ai 40 milioni di euro. Cifra ad oggi fuori portata per le tasche giallorosse che però studiano le manovre sfruttando i buoni rapporti fra i presidenti.

La mossa giallorossa

La carta che la Roma sta pensando di giocare per ottenere a titolo definitivo Lukaku si chiama Tammy Abraham. L’attaccante inglese è figlio del vivaio del Chelsea e in Prima Squadra ha vinto pure la Champions League. Abraham era il giocatore da cedere per i giallorossi in estate per motivi di bilancio ma il suo infortunio all’ultima giornata ha fatto saltare il banco. Il numero 9 della Roma è atteso in campo nel 2024 e la dirigenza romanista è pronta ad inserirlo in uno scambio alla pari con Lukaku rimandando Abraham a Londra dove ha giocato fino al trasferimento a Trigoria. Il Chelsea è alla ricerca di un nuovo attaccante per rilanciare la squadra che ora naviga a metà classifica in Premier League e valuta con molta attenzione il ritorno del suo attaccante rimasto legato all’ambiente.

La Roma conta anche sulla volontà di Lukaku di restare a Trigoria in cui si sente protagonista assoluto, con Mourinho ma anche senza lo Special One. Il nome grosso per il futuro della panchina romanista si chiama Antonio Conte e il feeling fra l’attaccante e l’ex ct della Nazionale è noto.