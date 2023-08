Roma-Lukaku, ci siamo. Tutti i dettagli e quando arriverà in città

Romelu Lukaku sarà il nuovo centravanti della Roma. Salvo clamorosi, e al momento non previsti, colpi di scena l’attaccante belga guiderà l’attacco dei giallorossi in questa stagione e sarà a disposizione di Mourinho già da venerdì quando all’Olimpico arriverà il Milan.

Friedkin decisivi

Decisivi per la riuscita dell’affare i Friedkin. La proprietà americana, prima tramite Ryan e poi con Dan, si è mossa in maniera decisa per Big Rom e visti i buoni rapporti con la dirigenza Blues ha chiuso la trattativa. Friedkin senior ha raggiunto Londra nella giornata di ieri chiudendo gli ultimi dettagli, cancellando le nuove carte messe sul tavolo dal Chelsea, e tornerà a Roma da vincitore col grande colpo di mercato.

Le cifre

Lukaku vestirà la maglia della Roma con la formula del prestito secco oneroso a 5 milioni di euro senza diritto o obbligo di riscatto (di questo se ne riparlerà a fine stagione). Il centravanti belga si è ridotto l’ingaggio passando da più degli 11 milioni garantiti al Chelsea, a 7,5 milioni di euro molto meno anche di quanto avrebbe guadagnato all’Inter.

Quando arriva Lukaku

L’aereo privato dei Friedkin, pilotato dal presidente Dan, ha fissato il suo ritorno nella Capitale per domani in tarda mattinata a Ciampino. Come già fatto nelle ultime stagioni la dirigenza americana potrebbe sbarcare a Roma con il nuovo acquisto come accaduto per Dybala, Abraham e Wijnaldum.

Lo sbarco di Big Roma potrebbe essere anticipato già nella serata di oggi, col giocatore che sembrerebbe essere rientrato a Londra per partire con la dirigenza giallorossa. Nelle prossime ore quello che ormai è certo è che Lukaku sarà il nuovo attaccante della Roma e messia per i tifosi che sperano che il belga rialzi la squadra ferma a 1 punto in classifica dopo le prime due giornate di Serie A contro Salernitana (2-2) e Verona. (sconfitta per 2-1 con Rui Patricio protagonista in negativo).