Roma, attaccante cercasi: Tiago Pinto studia il colpo ad effetto

La Roma è alla continua ricerca di almeno un attaccante, l’idea a Trigoria è di prenderne uno di prospettiva e uno già affermato. Sono tanti i nomi seguiti dai giallorossi con Mou che spera però in un grande colpo ad effetto prima della fine del mercato.

Situazione Marcos Leonardo

Marcos Leonardo è il profilo giovane che la Roma vuole portare alla corte di Mou. Il classe 2003 del Santos sta forzando la mano col club brasiliano che però tentenna sulla sua uscita e non per l’offerta giallorossa. La Roma ha accontentato le richieste economiche del Santos offrendo, fra parte fissa e bonus, quasi 20 milioni di euro ma il club sudamericano in lotta per la salvezza e avendo ceduto uno dei suoi pezzi pregiati al Chelsea è restia alla cessione anche del giovane attaccante per timore di proteste da parte della tifoseria. Il giocatore starebbe spingendo per la Roma avendo annunciato al presidente del Santos di non allenarsi più con la squadra ed essere pronto a rinunciare ad una parte dell’ingaggio pur di vestire giallorosso.

Lukaku, il grande nome

Se Marcos Leonardo è il baby scelto a Trigoria, il nome grosso che sogna Mourinho è quello di Romelu Lukaku (’93). Il belga ha rotto con l’Inter ed è tornato al Chelsea ma è solo di passaggio. Per i blues è fuori dal progetto e l’attaccante cerca una nuova casa. La trattativa con la Juventus va molto a rilento e lo stesso centravanti ha dichiarato che sarà difficile chiudere il trasferimento. Se i bianconeri non dovessero accelerare e Lukaku restare senza squadra, negli ultimi giorni di mercato Tiago Pinto potrebbe piazzare la zampata offrendo una soluzione al belga e al Chelsea (consapevole di avere le carte Muriel-Zapata per coprirsi) sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto con la partecipazione londinese nel pagamento dell’ingaggio. Un colpo ad effetto e a sorpresa che i Friedkin dal loro arrivo hanno sempre avuto nelle sessioni di mercato da Dybala ad Abraham a Mou per fare degli esempi e che potrebbe sorprendere anche Mou che ha indicato il big da prendere ma ricevendo, almeno di facciata è impossibile da parte della dirigenza. Inoltre la dirigenza monitora già da inizio 2023 la situazione del belga. Tecnicamente Lukaku sarebbe il giocatore ideale per il gioco dello Special One improntato sul contrattacco e su una forte difesa.

Gli altri big

Lukaku non è l’unico big nella testa di Mou. Al portoghese piace tantissimo Morata (’92) ma al momento è lo stesso spagnolo a dire che i giallorossi non sono un’alternativa. Fra i big in Europa che si guardano attorno c’è anche Chupo-Moting (’89) del Bayern Monaco. I bavaresi cercano una nuova punta e stanno facendo all-in su Kane, con l’inglese che libererebbe così l’ex attaccante del Psg. Dall’Inghilterra parlano di contatti diretti fra Mourinho e Greenwood (2001) del Manchester United fermo da quasi un anno dopo l’arresto nel 2022 per accuse di stupro successivamente ritirate. L’inglese è in uscita del Manchester United che sta valutando il rilancio del giocatore lontano dai fari della Premier League. In Italia i due colombiani dell’Atalanta Zapata (’91) e Muriel (’91) sono i nomi più concreti.