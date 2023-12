Difesa corta: la Roma cerca un difensore a gennaio

La Roma nonostante tante difficoltà, comprese le parole che fanno discutere di Mourinho, ha agganciato il quarto posto in classifica dopo la vittoria col Sassuolo. In linea con l’obiettivo stagionale, ovvero il ritorno in Champions League, i giallorossi guardano ai possibili rinforzi nel mercato di gennaio con un occhio di riguardo al reparto difensivo.

Difesa corta

La coperta della difesa della Roma, non è corta ma cortissima. Mourinho infatti in questa prima parte di stagione ha potuto contare su tre difensori più Cristante che all’occorrenza ha fatto il difensore aggiunto. Mancini-Llorente-N’Dicka hanno dovuto sopperire alle assenze di Smalling che non vede il campo per infortunio dalla partita col Milan di settembre e di Kumbulla out dalla scorsa stagione dopo la rottura del legamento crociato. Una situazione drammatica per la difesa della Roma in costante emergenza.

Le parole di Tiago Pinto

Nel pre Sassuolo-Roma, Tiago Pinto ha fatto il punto sul mercato e soprattutto sulla difesa giallorossa. Queste le sue parole: “Abbiamo 5 difensori centrali e due infortunati. Smalling non si sa quando torna e N’Dicka deve andare in Coppa d’Africa è ovvio quello che dice Mourinho e lo pensiamo tutti, siamo corti. Vediamo se arriverà qualcosa”.

I nomi in lizza

La Roma nonostante il mercato invernale sia discretamente distante, sta studiando le mosse per rimpolpare il reparto difensivo. Un nome che piace tanto è quello di Dragusin del Genoa. La conferma è arrivata dal suo agente, che però vede il suo assistito in un team di più alto livello. Sempre dalla Serie A salgono le quotazioni di Pirola, classe 2002, in forza alla Salernitana. Il preferito di Mou resta però Dier (’94) in scadenza col Tottenham, con solo due presenze all’attivo in questa stagione e vecchio pallino del portoghese. Attenzione anche in casa Chelsea, visti i buoni reparti, e quindi fari su Sarr e Chalobah.