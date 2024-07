Valentini alla Roma: De Rossi supera Lotito nella corsa al difensore argentino

Da desiderio della Lazio a possibile primo colpo estivo della Roma. Questa sembra essere il percorso di Nicolas Valentini difensore argentino molto vicino ai giallorossi anche grazie a Daniele De Rossi che col giocatore ha condiviso, seppur per poco tempo, lo spogliatoio al Boca Juniors.

Chi è Valentini

Niholas Valentini è un difensore centrale argentino classe 2001. All’occorrenza terzino sinistro o mediano, il calciatore natio di Junin gode dell’apprezzamento di Samuel e di Burdisso due che alla Bombonera e all’Olimpico hanno lasciato un gran bel ricordo. Mancino pure è un difensore che si fa valere nel gioco aereo e negli anticipi. Titolare degli Xeneizes è fra i prospetti più interessanti del calcio argentino e sudamericano in generale.

Lo voleva Lotito

Lotito segue da tempo Valentini. Già nelle ultime due finestre di mercato il presidente della Lazio si era interessato al trasferimento nella Capitale del difensore ma senza avanzare nessuna proposta ufficiale nonostante il calciatore accetterebbe di buon grado un’esperienza in Serie A. Adesso sul giocatore si è mossa la Roma che è balzata in pole position nelle preferenze di Valentini vista l’amicizia con De Rossi evidente sui social con i due diventati amici durante l’esperienza in Argentina di DDR.

La trattativa

La Roma incontrerà nei prossimi giorni l’agente di Valentini per valutare l’effettiva fattibilità del trasferimento. Il difensore è in scadenza col Boca Juniors a dicembre 2024. La clausola rescissoria che lega il classe 2001 col club Buenos Aires è di circa 9 milioni di euro, ma vista la scadenza contrattuale sempre più vicina il Boca è disposto a lasciarlo partire per anche meno. De Rossi spinge per l’arrivo dell’argentino.