Roma-Lazio: derby di mercato per un ex Juventus

La Roma dopo la vittoria di Salerno e Lazio dopo il pareggio contro il Napoli, restano in corsa per un posto nella prossima Champions League. Le due squadre però si sfidano anche fuori dal campo. Infatti in questi ultimi giorni si è acceso un derby di mercato per Federico Bernardeschi.

Derby per Bernardeschi

Federico Bernardeschi è stato offerto sia alla Roma che alla Lazio. Il calciatore classe 1994, ex Juventus e campione d’Europa con la Nazionale milita al Toronto in MLS e desidera tornare in Italia. Calciatore offensivo molto duttile che in carriera ha giocato sia da esterno che punta centrale, è un jolly che vanta tanta esperienza internazionale. Un colpo di spessore su cui le romane stanno facendo le rispettive valutazioni con entrambe che però puntano al prestito di sei mesi e che chiedono una riduzione importante nello stipendio del giocatore.

Bernardeschi alla Roma

Bernardeschi è un profilo che alla Roma piace e che De Rossi inquadra come utile. Infatti i giallorossi dopo aver chiuso per Angelino (terzino sinistro richiesto da DDR) stanno cercando di regalare al tecnico la sua seconda richiesta un’ala. A spingere per l’arrivo di Bernardeschi ci sarebbe Dybala che ritroverebbe il suo ex compagno in bianconero e lo stesso De Rossi che ha lavorato col classe ’94 in Nazionale. Un giocatore pronto per la causa giallorossa. Verso il tramono Ikonè sempre più per la permanenza in Viola mentre in un affare differente potrebbe andare alla Fiorentina, Belotti.

Bernardeschi alla Lazio

A Formello c’è già stato il via libera di Sarri per l’arrivo di Bernardeschi. I due hanno lavoro insieme ai tempi della Juve e il tecnico gradirebbe un rinforzo per il reparto offensivo biancoceleste che in questa stagione sta facendo molta fatica. L’esterno sarebbe un acquisto importante per la Lazio che ha bisogno di nuovo brio e di esperienza anche per competere in Champions League (qualificata agli ottavi di finale). Bernardeschi con la sua duttilità potrebbe tornare molto utile alla causa laziale che cerca un'alternativa viste le difficoltà per arrivare a Clarke del Sunderland e Candreva della Salernitana.