Tiago Pinto scatenato: la Roma è vicina a chiudere per un nuovo, doppio, acquisto

La Roma è vicina a chiudere un altro colpo in entrata. Infatti dopo le cessioni (Kluivert e Tahirovic), gli arrivi di Aouar e N’Dicka e i vari rinnovi da Smalling a Cristante passando per Belotti, con El Shaarawy ancora da annunciare, ecco che Mou potrà contare su un nuovo esterno: Kristensen.

Chi è Kristensen

Rasmus Kristensen classe 1997, è un difensore danese di proprietà del Leeds. Terzino/esterno destro a tutta fascia, Kristensen può all’occorenza giocare da braccetto di destra in una difesa a tre e sarebbe per Mourinho un jolly per rinforzare sia la corsia esterna che il ruolo di vice-Mancini. Il temperamento e la forza fisica le sue caratteristiche principali. Nell’ultima stagione termina con la retrocessione in Championship, ha giocato 26 partite in Premier League con tre gol e un assist.

La trattativa

La trattativa fra Roma e Leeds è in fase avanzata. I giallorossi prenderanno il danese con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto (è il dettaglio da limare, si va verso il diritto come volontà della Roma) fissato intorno ai 10 milioni di euro. La trattativa è indirizzata verso la fumata bianca. Col suo arrivo può lasciare la Roma, Karsdorp (’95).

Altri affari col Leeds

Kristensen non sarà l’unico rinforzo che tornerà nella Capitale da Leeds. Infatti col danese è pronto a ritornare a Trigoria Diego Llorente. Il difensore spagnolo ha conquistato la fiducia di Mourinho che lo rivuole con sé dopo i sei mesi di prestito. Il giocatore non sarà riscattato secondo l’accordo iniziale per quasi 20 milioni di euro ma tornerà a vestire giallorosso. Le due squadre si stanno accordando per un nuovo prestito (con obbligo) con cifre nettamente inferiori (intorno ai 9 milioni di euro) alla portata della Roma col giocatore che spinge per tornare alla corte di Mourinho.