Calciomercato Roma: fatta per Kristensen

La Roma continua la sua campagna acquisti. Se la punta arriverà a Trigoria più tardi, il rinforzo sulle fasce atterrerà a Roma nelle prossime ore. Infatti i giallorossi hanno definito l'acquisto del danese Kristensen.

Nuovo rinforzo per Mou

Dopo Aouar e N'Dicka, e il ritorno di Llorente, la Roma accoglie Kristensen dal Leeds. Danese classe 1997, Kristensen è un esterno destro a tuttta fascia che in caso di emergenza può giocare anche nella difesa a tre (vice-Mancini). Le sue caratteristiche principali sono la forza fisica e il temperamento. Nell'ultimo anno in Premier League ha disputato 26 partite condite da tre gol e un assist.

L'operazione

Tiago Pinto ha portato in porto un'operazione positiva per la Roma assicurandosi il giocatore con costi molto contenuti. Infatti l'esterno arriva in giallorossa con la formula del prestito secco. A facilitare l'affare la situazione del Leeds, retrocesso in Championship e gli ottimi rapporti con il club che hanno lavorato insieme per il trasferimento di Llorente.

Quando arriva a Roma?

Kristensen è atteso a Roma nel weekend. Il danese fra venerdì e sabato sosterrà le visite mediche di rito per poi legarsi ai colori giallorossi per una stagione cercando la conferma per il futuro. Da lunedì si unirà ai compagni e sarà a disposizione di Mourinho.