Calciomercato Roma: Kolarov è ufficialmente dell'Inter, Schick ad un passo dal Bayer

La Roma cede. L'Inter ha infatti comunicato di aver acquistato Aleksandar Kolarov. Il suo passaggio ai nerazzurri, dunque, è ufficiale. Di seguito la nota pubblicata sul sito del club: "Aleksandar Kolarov è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter: il calciatore serbo si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dalla AS Roma".

Vicino all'addio anche Patrick Schick, ormai d'accordo con il Bayer Leverkusen. L'attaccante della Roma è atterrato in Germania per le visite mediche, che sta effettuando in questi minuti. L'attaccante resta in Bundesliga dopo l'esperienza con il Lipsia.