Calciomercato Roma, cambia la difesa: via Kolarov e Fazio. I rinforzi da Inghilterra a Spagna

La Roma è pronta all'ennesima rivoluzione. Aleksandar Kolarov e Federico Fazio sono vicini all'addio. L'Inter ha in mano il serbo classe 1985 in nerazzurro: il giocatore ha accettato la proposta di un anno con opzione per un'altra stagione.

Con la Roma l'accordo era stato già raggiunto nei giorni scorsi, con l'Inter che verserà nelle casse della società giallorossa un indennizzo di circa 2 milioni di euro. Mancano da limare solo alcuni dettagli ma l'affare si farà.

Pronto a salutare Trigoria anche Fazio. In prima linea per l'argentino c'è il Cagliari (che tratta anche Juan Jesus), più vicino a chiudere la trattativa. Anche la Fiorentina però non molla la presa per il difensore.

Dopo le cessioni, però, ci saranno anche gli acquisti. Chris Smalling è l'obiettivo numero uno e continua la trattativa con il Manchester United. Piace molto anche Nehuen Perez, centrale argentino classe 2000 di proprietà dell'Atletico Madrid. Dall'Inghilterra e dalla Spagna arriveranno i nuovi rinforzi per Paulo Fonseca.