Roma, anche Kluivert e Olsen verso la Francia

La Roma sta lavorando su altre due cessioni in Ligue One. Dopo Under e Pau Lopez, anche Robin Olsen e Justin Kluivert giocheranno in Francia nella prossima stagione

Kluivert ed Olsen erano finiti nella lista degli esuberi di José Mourinho, e presto lasceranno Trigoria per accasarsi altrove. Sia l'olandese che lo svedese interessano a due squadre della Ligue One.

Nizza e Lille sui Kluivert ed Olsen

Justin Kluivert è tornato alla Roma dopo il prestito in Germania al Lipsia. Non un'annata da ricordare per l'esterno in Bundesliga, e nonostante fosse un vecchio pallino di Mou, lascerà nuovamente, la Capitale. Per il figlio d'arte, è fortissimo l'interesse del Nizza. L'ala romanista, dopo un iniziale rifiuto, ha aperto all'addio e al trasferimento in Francia, e le due società stanno limando gli ultimi dettagli. Kluivert andrà al Nizza con la formula del prestito, ma resta da definire se l'operazione vedrà un diritto od un obbligo di riscatto.

Robin Olsen forte di un bell'Europeo con la sua Svezia ha attirato l'attenzione di diversi club. Il portiere dopo l'esperienza in Premier League all'Everton andrà al Lille campione di Francia in carica. La Roma sta ancora trattando con i francesi sulla formula del trasferimento dell'estremo difensore, ma sa che servirà un contributo giallorosso sull'ingaggio da corrispondere al calciatore.

La Roma vende ancora in Francia

La Roma ha trovato terreno fertile per le sue cessione in Francia.

Le operazioni Kluivert-Nizza e Olsen-Lille, entrate nella fase conclusiva, si aggiungono alle precedenti cessioni effettuate dai giallorossi nel campionato francese. Infatti il club capitolino ha già ceduto in Ligue One in questa finestra di mercato sia l'esterno turco Cengiz Under che il portiere spagnolo Pau Lopez. Entrambi i calciatori si sono trasferiti all'Olimpique Marsiglia.