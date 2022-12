Roma-Juventus: clamoroso scambio in vista

In casa Roma tiene sempre banco il caso Karsdorp. Il traditore di Mourinho è stato invitato a lasciare Trigoria in questa sessione di mercato e la Juventus è tornata in prima fila per il terzino olandese.

Lo scambio con De Sciglio

Roma e Juventus stanno lavorando allo scambio di mercato fra De Sciglio ('92) e Karsdorp ('95). I giocatori sono in uscita da entrambi i club e guadagnano lo stesso stipendio, circa 2 milioni di euro. Inoltre entrambi hanno la scadenza di contratto fissata per il 2025. Karsdorp farebbe comodo alla Juve (già trovato un principio di accordo fra giocatore e bianconeri) che perderà Cuadrado (giocatore che interessa alla Roma) a fine stagione e De Sciglio è un profilo che a Mourinho non dispiace. Giocatore d'esperienza e impiegabile in più ruoli, a destra o a sinistra in un centrocampo a 5 oltre che da terzino.

L'ostacolo

Juve e Roma vedono l'affare in maniera positiva. Da superare però c'è un ostacolo non poco conto. Allegri stima molto De Sciglio e valuta il suo giocatore più di Karsdorp e per questo starebbe chiedendo alla Roma un mini conguaglio economico. Tiago Pinto va verso il rifiuto di questa idea. I contatti saranno più fitti nelle prossime settimane.

Gli altri club

La Roma è pronta a cedere Karsdorp a titolo definitivo, al massimo in prestito con obbligo di riscatto. Sull'olandese ci sono diversi club oltre alla Juventus, fra cui il Torino. Forte pressing sull'olandese anche del Fulham pronto ad offrire 8 milioni di euro per il terzino, pochi per la Roma. In Olanda Karsdorp ha tanto mercato e nelle ultime ore è spuntato l'interesse dell'Ajax.