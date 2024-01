Calciomercato Roma: dalla Juve arriva Huijsen

La Roma ha superato la concorrenza del Frosinone e sta per concludere il suo primo colpo di mercato, uno degli ultimi di Tiago Pinto che dirà addio al termine della sessione di mercato. Infatti è pronto a vestire la maglia giallorossa il giovanissimo difensore Huijsen.

Il sorpasso al Frosinone

Sembrava essersi mossa tardi la Roma per il difensore della Juventus che sembrava ormai destinato al Frosinone. Nella notte però l’accelerazione del club giallorosso e il passaggio ai ciociari è saltato come testimoniato da Di Francesco che in conferenza stampa dopo aver confermato l’iniziale contatto col giocatore ha annunciato che il difensore ha fatto altre scelte. Decisiva la volontà del giocatore affascinato dal poter giocare all’Olimpico ed essere allenato da Mourinho con lo Special One che avrà un rinforzo per il suo reparto difensivo in piena emergenza.

L’operazione

Huijsen sta arrivando a Roma mettendosi a disposizione di Mou già da domenica sera per la sfida all’Atalanta. L’affare fra giallorossi e bianconeri si è chiuso sulla base di un prestito oneroso di sei mesi da 700mila euro. In procinto di trasferirsi a Torino c’è invece il capitano della Primavera romanista Luigi Cherubini. Le due società stanno trattando il trasferimento a titolo definitivo del classe 2004 che ha pure debuttato in Prima Squadra con i giallorossi che conserveranno il 50% sulla futura rivendita. Le due operazioni Huijsen e Cherubini al momento restano slegate. Al momento Cherubini sui social ha postato il pre match della partita della Roma Primavera contro il Lecce.

Chi è

Dean Huijsen è un difensore olandese classe 2005 di proprietà della Juventus. 195 centimetri, forte fisicamente si fa apprezzare in fase di costruzione. In bianconero dal 2021, dopo l’esperienza in Spagna al Malaga, è stato protagonista con le giovanili bianconere fino alla Next Gen in Italia ma anche in Europa. Allegri rimasto colpito dall’olandese lo ha aggregato con continuità in Prima Squadra in questa stagione facendole debuttare a San Siro nel finale di Milan-Juventus (0-1, ndr).