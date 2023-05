Ibanez altro scivolone: per la Roma è sul mercato

Nella Roma scivolata al settimo posto della classifica, a -5 dal quarto posto, dopo aver fallito i big match contro Milan e Inter, la scena se la prende Ibanez. Il brasiliano continua a vivere un momento no ed è continuamente protagonista di prestazioni negative.

La prima parte di stagione

La prima parte di stagione di Ibanez è stata molto positiva. Il brasiliano era considerato un titolarissimo da Mou ed era cresciuto molto in fase difensiva ma anche in fase di spinta e sui calcia piazzati era diventato un fattore. Le sue buone prestazioni hanno spinto il tre giallorosso a sfiorare il mondiale con il Brasile con Tite che dopo aver convocato nel pre mondiale ha deciso di non portarlo in Qatar.

Dal derby il disastro

Il primo scricchiolio della stagione di Ibanez si è visto nel derby di andata dove un grave errore del difensore ha regalato la vittoria nella stracittadina alla Lazio. Non il primo errore in un derby del calciatore che però si è ripetuto anche nella sfida di ritorno rimediando un cartellino rosso nel primo tempo lasciando la Roma in 10 e punita da Zaccagni. Da quel momento Ibanez ha perso la titolarità, riacquisita per via dell’infortunio di Llorente, ma la sua fiera degli e/orrori non si è placata e con l’Inter un’altra grave ingenuità ha regalato a Lukaku lo 0-2 nel momento di maggior pressione della Roma.

Ibanez sul mercato

Le prestazioni negative del brasiliano stanno influenzando i piani di mercato della Roma. Per i giallorossi Ibanez adesso è cedibile. Il brasiliano ha tanto mercato all’estero: piace all’Atletico Madrid di Simeone ma anche in Inghilterra ha diversi estimatori fra cui il Newcastle. La Roma valuta Ibanez circa 30 milioni di euro.