AS Roma Femminile: ufficiale il rinnovo di Camelia Ceasar

La Roma femminile ha ufficializzato il rinnovo di Camelia Ceasar, portiere che veste giallorosso dalla stagione 2019/2020. Protagonista della scorsa finale di Coppa Italia vinta anche grazie ai suoi due rigori parati, Ceasar ha prolungato il suo contratto con la Roma fino al 30 giugno 2024.

Ceasar e la Roma

Ceasar, rumena classe 1997, alla sua terza stagione alla Roma ha collezionato 43 presenze, mantenendo la porta inviolata in 19 partite. Nel suo palmarès figura una Coppa Italia vinta con la Roma, che si aggiunge ai successi ottenuti col Brescia (2 scudetti, 4 Supercoppe italiane, 2 Coppe Italia). Ceasar è il portiere titolare della Roma di Spugna, nelle ultime due partite ha ceduto il posto al neo arrivata Lind, poichè risultata positiva al Covid. Già contro il Como in Coppa Italia potrà riprendersi il suo posto da titolare fra i pali che difenderà fino al 2024.

Il commento

Queste le prime parole di Ceasar dopo il rinnovo: "Questa maglia ti entra dentro anche se sei nata a tanti chilometri di distanza e fin dal primo giorno ho pensato che questi colori meritassero palcoscenici importanti, in Italia e in Europa". Il portiere ha poi continuato: "Le ambizioni della Roma corrispondono alle mie ambizioni personali: crescere per vincere. Sono estremamente felice ed entusiasta di legarmi ancora di più a questo Club e continuare il percorso iniziato tre stagioni fa. Dovremo lavorare ancora più duramente affinché la vittoria della Coppa Italia nella scorsa stagione sia solo il primo passo verso altri grandi traguardi".