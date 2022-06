Roma Femminile: addio a Pirone, torna di moda Giacinti

Tanti rinnovi in casa Roma Femminile, fra cui quelli di Andressa, Giugliano, Haavi e mister Spugna ma anche degli addii. Dopo quello di Borini infatti arriva l'annuncio della separazione da Valeria Pirone.

Pirone lascia la Roma

Le strade di Valeria Pirone e la Roma femminile si separano dopo una sola stagione. L'attaccante campana classe '88, arrivata la scorsa estate ha totalizzato 23 presenze e 11 gol fra cui le reti nei Derby (andata e ritorno) e la doppietta decisiva contro il Sassuolo. L'attaccante però non vestirà la maglia giallorossa nella prossima stagione. A dare l'annuncio ufficiale della separazione è stato il club giallorosso sui suoi canali social. Questo il saluto della Roma: "Valeria Pirone lascia la Roma. 23 presenze e 11 gol con la nostra maglia Grazie per questa stagione in giallorosso e in bocca al lupo per il futuro".

Obiettivo Giacinti?

L'addio a Valeria Pirone lascia solo due attaccanti in organico alla Roma: Haug e Paloma Lazaro, a cui si aggiunge la fresca campionessa d'Italia Primavera Alice Corelli, sempre più nel giro della Prima Squadra. La Roma che giocherà la Women Champions League nella prossima stagione cerca un grande nome per il suo attacco e l'obiettivo numero uno resta Valentina Giacinti. Attaccante, classe '94, Giacinti era già stata cercata a gennaio dalle giallorosse ma il Milan proprietario del cartellino della calciatrice accettò il prestito alla Fiorentina. Scaduto il prestito la Giacinti tornerà al Milan (contratto fino al 2024) ma solo di passaggio. La Viola vorrebbe rinnovare il prestito ma la Roma studia la situazione pensando anche ad un acquisto a titolo definitivo.