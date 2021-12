AS Roma Femminile: ufficiale l'arrivo di Emilie Haavi

Primo colpo di mercato per la Roma femminile. La squadra capitolina tramite i proprio social ha annunciato l'acquisto di Emilie Haavi, calciatrice norvegese ex LSK Kvinner, considerata tra le migliori giocatrici della Toppserien, massimo campionato norvegese, negli ultimi 10 anni. Haavi è il primo rinforzo arrivato dal mercato giallorosso, il primo regalo che il club ha fatto a mister Spugna dopo la vittoria nel Derby contro la Lazio e il secondo posto in classifica al termine del girone di andata.

Chi è Haavi

Classe 1992, Haavi è una centrocampista offensiva capace di giocare sia come interno che da esterno di centrocampo. Dal 2012 al 2017 ha militato in patria nel Røa, poi è passata LSK Kvinner dove è rimasta fino al 2021 vestendo la fascia di capitano negli ultimi due anni. Nell'ultima stagione con 13 gol si è laureata miglior marcatrice del campionato. Con i due club norvegesi ha collezionato 305 presenze e 156 gol. Nel 2020 è stata eletta calciatrice dell'anno nel Norwegian League. In Norvegia, Haavi ha raccolto 17 titoli: 9 campionati e 8 coppe nazionali. Con la nazionale norvegese ha partecipato a tre Mondiali (2011, 2015, 2019) e due Europei (2013, 2017) collezionando 90 presenze e 16 gol. In Svezia nel 2013 si è concluso al secondo posto.

Nel 2017 la sua prima esperienza all'estero, negli Stati Uniti con il Boston Breakers.

Haavi e la Roma

Emilie Haavi ha firmato con la Roma un contratto fino al 30 giugno 2023. La giocatrice vestirà la maglia numero 11. Già aggregata alla rosa di mister Spugna, le prime parole della norvegese da calciatrice della Roma sono state: "La Roma è un grande club con un'importante tradizione e grandi ambizioni, per questo ho deciso di farne parte". La scandinava ha poi aggiunto: "Il campionato italiano è cresciuto molto negli ultimi anni e sono felice di iniziare questo viaggio".