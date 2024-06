De Rossi sogna Federico Chiesa

Ghisolfi arrivato da poco alla Roma sta già lavorando ad un grande colpo di mercato. Obiettivo del ds giallorosso è quello di portare a Trigoria Federico Chiesa. Trattativa difficile ma non impossibile per le casse giallorosse con De Rossi pronto ad accogliere il figlio d’arte.

Chiesa perfetto per la Roma

Il profilo di Federico Chiesa coincide perfettamente con l’esterno cercato dalla Roma. De Rossi per il suo 4-3-3 cerca un’ala, un calciatore capace di saltare l’uomo. Più volte DDR ha dichiarato che alla squadra manca questo tipo di giocatore e Chiesa ha tutte queste caratteristiche a cui aggiunge gol e assist. Ancora non c’è nessuna trattativa ma solo flirt di mercato, ma l’agente del calciatore sarà a Trigoria la prossima settimana per parlare con la dirigenza giallorossa sul futuro del suo assistito.

Chiesa e la Juventus

La luna di miele fra Chiesa e la Juventus sembra essere arrivata al termine. L’esterno non è stato protagonista di una grande stagione con Allegri (esonerato, ndr) non trovando lo spazio richiesto anche se spesso decisivo entrando dalla panchina. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e al momento non è intenzionato a rinnovare con la Vecchia Signora. Una situazione non facile su cui si è fiondata la Roma che ha fiutato l’affare, sapendo che la Juve non può tirare troppo la corda sul prezzo del cartellino del giocatore. Ecco che De Rossi sogna il grande colpo.

Le mosse della Roma

La Roma vorrebbe portare il classe 1997 a Trigoria spendendo non più di 30 milioni di euro. Cifra raggiungibile grazie agli ingaggi risparmiati dalle partenze di Lukaku, Renato Sanches e Spinazzola. Inoltre il club giallorosso ha in programma di cedere tanti esuberi da Shomurodov a Solbakken, Karsdorp, Zalewski, Belotti e Aouar. Non sono considerati intoccabili nemmeno Abraham e Smalling. L'arrivo di Chiesa sarebbe garanzia per la permanenza di Dybala.