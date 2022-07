Roma: più di 40 milioni dagli esuberi. Ecco tutti i nomi

Il calciomercato non è solo entrate ma anche uscite e la Roma lo sa bene. Sono diversi infatti i calciatori in uscita a Trigoria che Tiago Pinto fra l'acqusto di Dybala e le trattative per il centrocampista sta provando a piazzare.

Quanti esuberi

Il numero uno della lista, nonchè il calciatore con la valutazione più alta pronto a lasciare la Roma, è Justin Kluivert. L'olandese classe '99, al rientro nella Capitale dopo diversi prestiti era stato convocato per la prima parte di ritiro ma non ha convinto Mourinho ed è prossimo all'addio. Sull'ex Ajax ci sono diversi club francesi e inglese: Lione e West Ham in prima linea. La Roma valuta il figlio d'arte 15 milioni di euro.

In partenza anche Veretout ('93) nonostate le parole del francese a Trigoria. Per Mou l'ex Fiorentina è cedibile ed è valutato sui 15 milioni di euro. Su di lui ci sono diversi club francese in pole il Marsiglia con cui i rapporti sono ottimi dopo gli affari Under e Pau Lopez, ma anche gli inglesi del Tottenham.

El Shaarawy ('92) e Carles Perez ('98). Entrambi piaccono all'Atalanta ma lo spagnolo è vicino al ritorno in Spagna col Celta Vigo con la formula del prestito con diritto (che diventerà obbligo di riscatto al raggiungimento di un determinato numero di presenze). Per il Faraone, in scadenza nel 2023 con ingaggio da 3,5 euro a stagione, si parla con l'Atalanta anche in uno scambio con diversi calciatori orobici che piacciono ai giallorossi da Pasalic a Toloi, a Muriel e Miranchuk. Fuori dai piani di Mourinho anche Vina ('97) arrivato dal Palmeiras la scorsa stagione per 13 milioni di euro e che ancora non è sceso in campo durante le amichevoli estive. L'uruguaiano, che ha deluso, è chiuso da Zalewski e Spinazzola.

Gli altri

Villar ('98) è stato molto vicino al Monza ma al momento la trattativa si è rallentata. I brianzoli vogliono chiudere a 6 milioni, la Roma ne vuole 10 (fra prestito, riscatto e bonus). Su di lui c'è anche la Sampdoria. Diawara ('97) ha tanto mercato in Germania, in Italia piace al Lecce e in Turchia al Galatasaray ma ancora non è arrivata nessuna offerta concreta a Trigoria. Per il guineiano, arrivato per 21 milioni di euro nel 2019 e ai margini dal club da tempo, i giallorossi chiedono almeno 5 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo.

In partenza anche Calafiori (2002) che piace a Monza, Sampdoria e Cremonese e valutato circa 3 milioni di euro. A questi si aggiungono Ante Coric, William Bianda e Alessio Riccardi e diversi Primavera per un totale di poco più di 3 milioni di euro. Darboe (2001) era destinato alla partenza ma un grave infortunio, rottura del legamento crociato, ha bloccato qualsiasi trattativa. Il calciatore piaceva molto al Lille dell'ex Fonseca.

Shomurodov e Zaniolo

Shomurodov e Zaniolo non sono calciatori considerati esuberi a Trigoria ma sono calciatori di cui la Roma valuterà possibili offerte e quindi cessioni. L'uzbeko che ha deluso piace in Italia alla Sampdoria e al Galatasaray con i giallorossi pronti ad intervenire con Belotti svincolato. Per Zaniolo la situazione è complessa: il calciatore piace e ha già l'accordo con la Juventus (quadriennale da 4 milioni di euro a stagione) ma i bianconeri non hanno presentato ancora un'offerta soddisfacente alla Roma che chiede 40-50 milioni di euro e ha aperto al prestito oneroso con obbligo di riscatto. No alle contropartite tecniche. I giallorossi tratteranno il rinnovo di Zaniolo, in scadenza nel 2024, solo da settembre ma a cifre inferiori rispetto a quelle proposte dalla Juventus.