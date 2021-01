Calciomercato Roma, Dzeko-Fonseca: è rottura. Proposto lo scambio all'Inter con Sanchez

Al momento invece non c'è nessun dialogo aperto per uno scambio tra Edin Dzeko e Mauro Icardi del Paris Saint-Germain

E' ormai rottura definitiva tra Paulo Fonseca e Edin Dzeko. Trovano infatti conferma le indiscrezioni delle ultime ore: la Roma ha proposto all'Inter uno scambio tra l'attaccante bosniaco e Alexis Sanchez. Infatti, la società nerazzurra sta decidendo se e come fare l’operazione, visto che c'è da trovare la quadratura economica.

Gli stipendi sono pressoché identici come netto (7 milioni di euro per Sanchez, 7,5 per Dzeko), ma per il momento l'Inter non appare convinta perché lo stipendio lordo è differente in virtù del regime agevolato per gli sportivi impatriati (regime di tassazione del quale gode il nerazzurro).

La spesa eventuale dell'Inter, quindi, non sarebbe "a zero" ed ecco perché questo è al momento l'unico ostacolo. Al momento invece, come spiega l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio non c'è nessun dialogo aperto per uno scambio tra Edin Dzeko e Mauro Icardi del Paris Saint-Germain.