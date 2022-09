Roma, per la difesa spunta un ex Lazio

La Roma è alla ricerca di un difensore. Tiago Pinto ha chiuso all'arrivo di un centrale dal mercato degli svincolati posticipando il tutto a gennaio quando aprirà la sessione invernale. Nella lista del gm portoghese c'è anche l'ex Lazio, De Vrij.

No agli svincolati

Fino alla sessione invernale di mercato, Mourinho potrà contare su quattro centrali Kumbulla, Smalling, Ibanez e Mancini più Vina, in caso di emergenza. Non un'ampia scelta per lo Special One che chiederà ai suoi difensori gli straordinari. Mou aveva chiesto a Tiago Pinto uno sforzo finale per pescare un centrale dal mercato degli svincolati ma la dirigenza capitolina non è rimasta convinta dai giocatori disponibili da Maksimovic a Zagadou, che non fornivano sicurezza riguardo le loro condizioni fisiche.

Spunta l'ex Lazio, De Vrij

La Roma osserva la situazione relativa a Stefan De Vrij ('92). L'olandese è in uscita dall'Inter, che lo prelevò a parametro dalla Lazio nel 2018, e può essere un'occasione di mercato per la Roma. Il difensore è in scadenza di contratto con i nerazzurri a giugno 2023 (guadagna poco meno di 4 milioni a stagione) e al momento non ci sono margini di rinnovo, anche perchè il difensore non sta convincendo Inzaghi ed è scivolato dietro nelle gerarchie della difesa nerazzurra, superato da Acerbi. Ecco perchè l'Inter pur di non perderlo a zero potrebbe lasciarlo partire a gennaio a prezzo di saldo. De Vrij sarebbe un colpo di esperienza (226 partite in Serie A e 15 gol) per la Roma e ideale per il gioco di Mourinho. L'olandese potrebbe rivelarsi utile anche come alternativa a Smalling.

Gli altri nomi

Non solo De Vrij nella lista di Tiago Pinto. Il gm portoghese infatti studia e osserva anche in Premier League da Lindelof del Manchester United a Tanganga ('99) del Tottenham, ma anche Chalobah ('99) del Chelsea su cui però c'è molta concorrenza. In Germania piace Ndicka (francese classe '99) in scadenza col'Eintracht Francoforte. Occhi puntati anche su Timber, olandese classe 2001, in forza all'Ajax. Il calciatore dei Lancieri in patria è paragonato a Van Dijk e ha tanto mercato. Infatti sul difensore ci sono anche Napoli, Inter, Manchester United e Bayern Monaca. L'Ajax lo valuta più di 25 milioni di euro.