Calciomercato Roma: Tiago Pinto a caccia di un difensore

Il calciomercato della Roma non è ancora concluso. In attesa di Belotti promesso sposo di Mourinho, Tiago Pinto è alla ricerca dell'occasione riguardante un difensore. Diversi i nomi in corsa.

L'identikit

Il difensore che cerca la Roma ha delle caratteristiche già predefinite. Innanzitutto deve essere un mancino. Un sinistro infatti manca nel parco difesa giallorosso. Ma cosa più importante non deve essere eccessivamente costoso. Tiago Pinto sta studiando il colpo tenendo in mente di non dover far follie per un reparto che ad oggi soddisfa pienamente Mourinho. Il difensore arriverà soltanto se la Roma vedrà rispettati i suoi parametri, dovrà essere un qualcosa in più.

I nomi

Sfumato Senesi, troppo costoso (richiesta del Feyenoord di 15 milioni circa) sono tre i nomi in corsa: Zagadou, Bailly e Tanganga. Il primo è il nome low cost: classe 1999, svincolato dal Borussia Dortmund ma che non convince appieno per le sue condizioni fisiche. Incline agli infortuni nelle ultime 5 stagioni in Bundesliga ha giocato soltanto 67 partite. Bailly ('94) piace molto a Mou che lo ha portato e allenato al Manchester United. L'ivoriano si è espresso a livelli importanti in Premier solo sotto la guida dello Special One ed ora è fuori dai progetti dei Red Devils. Tiago Pinto punta al prestito con diritto di riscatto fissato intorno agli 8 milioni di euro. Tanganga ('99) è il nome più caldo al momento. Il difensore è di proprietà del Tottenham e il suo agente Roberto De Fanti lunedì era a Trigoria. Anche se destro, interessa a Mou (21 presenze con lo Special One agli Spurs) e Antonio Conte lo considera cedibile. Anzi, l'ex allenatore dell'Inter e della Juventus avrebbe proposto Tanganga (più cash) in uno scambio con Zaniolo.