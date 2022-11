Roma caccia al difensore: i nomi in lizza dal mondiale

Il mondiale può rivelarsi vetrina più o meno cara per il mercato invernale. La Roma ha bisogno di un difensore sia per tamponare il caso Karsdorp, sia per il futuro non così certo di Smalling in giallorosso. Tiago Pinto è a lavoro studiando la Coppa del Mondo.

Pavlovic, rimpianto Lazio occasione Roma

Sta attirando diverse attenzioni Pavlovic. Difensore della Serbia ora in forza al Salisburgo. Il serbo classe 2001 è stato autore di un gol nel mondiale nel tre a tre fra contro il Camerun. Il difensore è stato già in passato nei radar giallorossi, nel 2019, ma all'epoca il Partizan Belgrado lo vendette alla Lazio per circa 5 milioni di euro. In biancoceleste però il difensore non superò le visite mediche e l'affare saltò. Adesso il difensore è un giocatore importante della Serbia e del Salisburgo prossimo avversario proprio della Roma nei sedicesimi di Europa League. Il prezzo del suo cartellino però non basso, con il club austriaco che sfruttando il buon mondiale lo valuta circa 20 milioni di euro.

Il post Karsdorp

Il nome caldo e low cost per il post Karsdorp è quello di Bereszynsky ('92). Il terzino polacco della Sampdoria ha giocato da titolare le due partite della Polonia e sarebbe felice di lasciare Genova per Roma. I blucerchiati non si opporebbero alla cessione del terzino per una cifra fra i 3 e i 5 milioni, che vede nella Roma la sua ultima occasione per una grande squadra. In Serie A vanta 179 presenze e sarebbe un usato sicuro per Mou.

Gli altri nomi

Altro nome interessante è quello di Estupinan (24 ann) terzino sinistro del Brighton di De Zerbi. L'esterno è stato da poco eliminato con suo Ecuador ma ha giocato un buon mondiale. Il giocatore piace molto anche alla Juventus. Suo compagno di nazionale è Hincapie 20 anni del Bayer Leverkusen. Il difensore centrale ha giocato tutte e tre le partite del mondiale e da tempo è nel mirino di diversi club. Le sue buone prestazioni stanno per scatenere un'asta importante: sul giocatore oltre alla Roma in Italia ci sono Milan e Napoli ma i "nemici maggiori" arrivano dalla Premier League con Chelsea e Arsenal in prima linea. Nel ruolo di Karsdorp gioca Kristensen della Danimarca. Il terzino classe '97 è andato in difficoltà contro Mbappe nell'ultima sfida ma nel suo club il Leeds sta facendo molto bene in Premier League.