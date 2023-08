Calciomercato Roma, De Gea e Sergio Ramos suggestioni di fine mercato

“Portaci un portiere”. Nella festa di accoglienza per Romelu Lukaku sbarcato a Ciampino i tifosi della Roma hanno intonato un coro chiedendo al presidente Friedkin e al gm Tiago Pinto pure un colpo per la porto dopo l’ennesima papera di Rui Patricio. Il sogno last minute per il mondo giallorosso si chiama De Gea per la porta e per la difesa spunta un altro campione spagnolo.

Rui Patricio bocciato

Fra i responsabili principali della sconfitta contro il Verona c’è Rui Patricio. Il portiere portoghese non è nuovo alle papere, anzi. Nell’avvio della sua terza stagione romanista si contano più gli errori (Inter, Bodo/Glimt, Atalanta, Verona, Udinese ecc..) che miracoli (finale di Tirana). I tifosi della Roma sono stanchi di non avere una sicurezza in porta e hanno chiesto esplicitamente un cambio fra i pali per ridare certezze difensive ad una squadra che paga a caro prezzo gli errori del suo portiere.

Sognando De Gea

Il sogno non tanto nascosto è David De Gea (1990). Portiere spagnolo, De Gea è svincolato dopo la lunga esperienza al Manchester United (è arrivato all’Old Trafford nel 2011) con cui ha vinto tutto in Inghilterra e l’Europa League. Tre trofei vinti dall’estremo difensore, uno dei migliori della sua generazione, sono arrivati sotto la guida di Mourinho sulla panchina dei Red Devils col portoghese che stima moltissimo il portiere. Sono 113 le presenze di De Gea con Mou.

Le difficoltà

De Gea resta una suggestione per via del suo alto ingaggio, infatti a Manchester percepiva quasi 15 milioni di euro a stagione, cifra totalmente fuori budget a Trigoria. Il portiere ha rifiutato l’Arabia e vuole restare in Europa. Per un trasferimento a Roma servirebbe una notevole riduzione di ingaggio e anche la partenza last minute di Rui Patricio che rifiuta un ruolo secondario.

Fra gli altri nomi monitorati c’è quello di Lloris (che si libererebbe dal Tottenham) che è stato vicino alla Lazio e Falcone, portiere del Lecce romano e romanista (che però resta più fattibile per la prossima stagione). Svilar, attuale secondo della Roma, ha la stima di Mou che lo ha fortemente voluto in giallorosso ma che non lo vede pronto per essere il titolare.

Suggestione Ramos

L'entusiasmo alle stelle fa sognare il mondo Roma. La dirigenza giallorossa dopo la partenza di Ibanez aveva fatto intendere che avrebbe rinforzato la difesa con un nuovo arrivo. Nelle ultime ore circola il nome di un pupillo di Mourinho: Sergio Ramos. Lo spagnolo classe 1986 è svincolato e ha tante richieste in Europa, ma anche in Arabia e in America e in passato è stato accostato ai giallorossi proprio con l'arrio dello Special One nella Capitale. Il suo ingaggio è pesante sui 6 milioni di euro a stagione. Ramos sarebbe un altro colpo da 90 della Roma che però non si sbilancia. Al momento non c'è nessuna trattativa per il campione spagnolo ma i Friedkin hanno dimostrato di rendere possibile l'impossibile da Mou a Dybala fino a Lukaku e i tifosi sognano.