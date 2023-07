La Roma punta Cuadrado: il colombiano torna di moda a Trigoria

La Roma ha concluso positivamente la prima parte di mercato raggiungendo i parametri Uefa con diverse cessioni, rinnovando contratti importanti e puntellando la rosa. Adesso scatta l’ora degli acquisti importanti a partire dall’attaccante ma senza sottovalutare le occasioni che il mercato offre come ad esempio Cuadrado.

Cuadrado svincolato

In un mercato che per le squadre italiane si concentra quasi esclusivamente sui parametri zero, Cuadrado è una grande occasione. Il colombiano, classe 1988, è ufficialmente senza contratto dopo l’addio alla Juventus. L’esterno già in passato era stato accostato alla Roma e da svincolato diventa una ghiotta occasione per Tiago Pinto.

Altro rinforzo sulla fascia?

La Roma sta per chiudere Cristensen esterno del Leeds. Il suo arrivo però non chiuderebbe le porte a Cuadrado. Infatti con Karsdorp in partenza, con Spinazzola sul mercato e con Celik adattabile a sinistra un altro esterno a Mourinho farebbe comodo soprattutto come Cuadrado abile in fase offensivo, duttile e con tanta esperienza internazionale e che a Trigoria troverebbe l'amico Dybala. Un giocatore pronto che sa come vincere, qualità che Mou cerca in fase di mercato.

Le difficoltà

La Roma un tentativo lo farà ascoltando anche le richieste del colombiano. Alla Juventus Cuadrado guadagnava circa 4,5 milioni di euro a stagione e ha rifiutato il rinnovo intorno ai 2-2,5 milioni di euro. La Roma non è disposta ad offrire un ingaggio pesante (dai 4 milioni di euro) all’esterno. Inoltre il giocatore svincolato fa gola a diversi club e questo potrebbe far partire un’asta per l’ingaggio a cui la Roma non intende partecipare. Le porte di Trigoria si aprirebbero per Cuadrado soltanto in caso di condizioni dettate dal club giallorosso.