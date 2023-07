Altri acquisti per il Roma City, molto attivo in questo mercato estivo dopo la conferma in Serie D. La società ha annunciato il doppio colpo formato da Giorgio Capece del Ravenna, classe 1992, e l'ex primavera del Palermo Gabriele Bonello, classe 2004. Capece andrà a rinforzare la mediana, come anche Bonello, capace di coprire più ruoli nel centrocampo.