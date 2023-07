Roma City, ufficiali due acquisti per la Serie D

Novità in casa Roma City, che comincia ad annunciare gli innesti per una stagione 2023/2024 che si prospetta in Serie D grazie all'accordo con la ex Vis Artena. Questa volta è il turno del doppio colpo formato da Luca Gelonese e Daniele Proia, in arrivo da Ostiamare e Sambenedettese. "Un doppio innesto per il nostro centrocampo, dall’Ostiamare arriva il classe 1995 Luca Gelonese, mentre, dalla Sambenedettese approda in arancioblù Daniele Proia, classe 1993. Benvenuti ragazzi!".