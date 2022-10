La Società Roma City FC comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Modibo Diakite. Per la prima volta nella sua carriera l'esperto difensore classe 1987 firma per una società dilettantistica. Nella sua carriera ha disputato tanta Serie A e Serie B con le maglie di Lazio, Fiorentina, Cagliari, Frosinone, Bari e per ultima la Ternana.

[comunicato stampa Roma City]