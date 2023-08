Roma City, ufficiale il doppio colpo in entrata

Altro doppio arrivo in entrata per il Roma City, che ufficializza i due acquisti di Mattia Scognamiglio e di Nicholas Peschiaroli. Il primo, classe 2000, è un difensore che arriva in maglia arancione dopo essere passato per Rieti e Vis Artena. Trafila nelle giovanili della Ternana invece per Peschiaroli, che da classe 2005 farà le sue prime esperienze tra i professionisti nella difesa del Roma City, che continua ad essere molto attivo sul mercato.